Feuerwehr Witten

FW Witten: Folgemeldung Brand in Maschinenbaufabrik

Witten (ots)

Gegen 12:00Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet.

Inzwischen wird gebrauchtes Material von der Einsatzstelle abgeholt, die Einsatzkräfte werden nach und nach abgezogen bis die Aufräumarbeiten beendet sind.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Löscheinheiten Buchholz, Herbede und Hölzer. Weiterhin unterstützten die Sondereinsatzgruppe Information und Kommunikation (SEG-IUK) sowie die Drohneneinheit und die Stadtwerke, die ESW und das Umweltamt die Arbeiten vor Ort. Die Löscheinheit Mitte besetzte während des Einsatzes die Wache an der Dortmunder Straße. (UGehrke)

