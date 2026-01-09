Feuerwehr Witten

FW Witten: Brand in Maschinenbaufabrik in Witten - Feuerwehr bringt Feuer schnell unter Kontrolle

Bild-Infos

Download

Witten (ots)

Am Freitagmorgen, den 09. Januar 2026, kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Brandereignis in einer Maschinenbaufabrik in Witten. In einer Produktionshalle hatte die Lüftungsanlage Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich in der Folge auf Teilbereiche der Dachkonstruktion aus. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde umgehend die Brandbekämpfung eingeleitet. Diese erfolgte sowohl im Innenangriff als auch über eine Drehleiter von außen, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Zur Unterstützung der Einsatzleitung und zur Lageerkundung kam zudem eine Drohne zum Einsatz. Mit Hilfe der Luftaufnahmen konnten betroffene Bereiche des Daches schnell lokalisiert und gezielt bekämpft werden. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und größerer Schaden verhindert werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Nachlöscharbeiten sowie die Kontrolle der betroffenen Gebäudeteile dauern noch an. Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens werden durch die Polizei ermittelt. (UGehrke)

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell