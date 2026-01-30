Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Räuber mit Phantombild

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei jetzt einen Räuber, der am Dienstag, 02.04.2024, versucht hatte einem Opfer unter Drohung mit einer Waffe an der Gustav-Adolf-Straße auszurauben.

Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5748997

Der Täter bedrohte sein Opfer mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Als das Opfer das Geld nicht herausgab, schlug der Täter ihn mehrfach und flüchtet. Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt den Mann?

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei Bielefeld den Täter: https://polizei.nrw/fahndung/193493

Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell