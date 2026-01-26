Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lentföhrden - Mann nach körperlichem Angriff mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Lentföhrden (ots)

Am Freitagabend (23.01.2026) ist es in Lentföhrden zu einer Gewalttat gekommen, bei der mehrere unbekannte Personen einen Mann angriffen und ihm schwere Verletzungen zufügten. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei wurde um 19:54 Uhr per Notruf über eine schwer verletzte Person in der Weddelbrooker Straße informiert. Der 49-jährige Mann wies Stichverletzungen sowie weitere erhebliche Verletzungen durch Gewalteinwirkungen auf und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Eine Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt von den behandelnden Ärzten nicht ausgeschlossen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Bad Segeberg ereignete sich die Tat in einem 20minütigem Zeitraum vor dem Notruf und könnte im Nahbereich eines Discounters in der Schmalfelder Straße stattgefunden haben. Nach ersten Angaben griffen mehrere unbekannte Personen den Geschädigten körperlich an und stachen auch mit mindestens einem Messer auf die Person ein. Im Anschluss flüchteten die Angreifer vermutlich in einem Mercedes mit Hamburger Kennzeichen in Richtung Kieler Straße.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zu keinen weiteren Erkenntnissen.

Die Ermittler fragen nach Zeugen, die Angaben zu dem Angriff oder dem flüchtenden Fahrzeug machen können und bitten um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04551 884-0.

Zum aktuellen Gesundheitszustand des Geschädigten liegen der Polizei keine weiteren Informationen vor. Die Hintergründe der Tat sind bisher ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell