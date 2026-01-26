Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreise Pinneberg/Segeberg - Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Kreise Pinneberg/Segeberg (ots)

Am Montag (26.01.2026) kam es im Bereich der Kreise Segeberg und Pinneberg aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse zu einer vermehrten Anzahl an Verkehrsunfällen. In der Zeit von 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr verzeichnete die Polizei nach bisherigem Stand insgesamt 25 Einsätze im Zusammenhang mit den derzeit vorherrschenden Witterungsbedingungen.

Gegen 06:15 Uhr kam es in Elmshorn zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Bei dem genannten Unfall befuhr eine 34-jährige deutsche Fahrerin eines weißen Fords die Straße Ellerdamm bis zur Einmündung Ellerdamm/Am Friedhof und wollte links in die Straße am Friedhof abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 55-jähriger Deutscher mit seinem Streufahrzeug die Straße Am Friedhof in Richtung Fuchsberger Damm. In dem Einmündungsbereich Ellerndamm/Am Friedhof kam es schließlich zu einer Kollision der beteiligten Fahrzeuge. Die Fahrerin und der Fahrer verletzten sich hierbei leicht.

Dazu kam es im selben Zeitraum zu insgesamt 24 weiteren, leichteren Verkehrsunfällen aufgrund von Schnee- und Straßenglätte. Bei diesen Vorfällen wurde ausschließlich Sachschaden festgestellt und es gab keine weiteren verletzten Personen.

