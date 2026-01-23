Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Mutmaßlicher Täter nach Raubtat festgenommen - Gericht erlässt Haftbefehl

Pinneberg (ots)

Am Mittwoch (21.01.2026) ereignete sich in der Diesterwegstraße eine Raubtat, bei der eine Person unter Verwendung eines Pfeffersprays sowie eines Messers beim Geschädigten Bargeld und ein Smartphone erlangte. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Pinneberg wurde ein 27-jähriger Mann gegen 15:00 Uhr im Treppenhaus eines Einfamilienhauses von einer männlichen Person angegriffen. Der Täter schlug den Geschädigten und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Zudem soll ein Messer mitgeführt worden sein.

Mit Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe und einem Smartphone entfernte sich der Täter zu Fuß vom Tatort. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Eine Streifenwagenbesatzung von der Polizei Pinneberg konnte eine verdächtige Person im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung im Nahbereich des Tatortes antreffen und einen 23-jährigen Mann, ägyptischer Staatsbürger, vorläufig festnehmen. Die Personenbeschreibung stimmte mit den Angaben des Geschädigten überein.

Nach Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst Pinneberg wurde der Beschuldigte am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die weiteren Ermittlungen, welche gegenwärtig noch andauern. Aus diesem Grund können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

