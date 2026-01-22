Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei durchsucht mehrere Betriebe in der Innenstadt

Pinneberg (ots)

Am Mittwoch hat die Polizei Pinneberg in Zusammenarbeit mit anderen Behörden mehrere Räumlichkeiten von Gewerbebetrieben in der Pinneberger Innenstadt durchsucht und dabei Betäubungsmittel, Arzneimittel, illegale Glücksspielgeräte und andere Beweismittel beschlagnahmt.

Anlässlich eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 34-jährigen Syrer wegen des Handels mit Betäubungsmitteln und Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel vollstreckte die Polizei einen durch die Staatsanwaltschaft Itzehoe beantragten Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Itzehoe. Dazu wurden ein Kiosk in der Bahnhofstraße, die Wohnräume des Betreibers, ein Café im Fahltskamp, sowie ein Shisha-Shop in der Bahnhofstraße durchsucht.

An dem Einsatz beteiligten sich neben dem Polizeirevier Pinneberg und der Kriminalinspektion Pinneberg auch Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Segeberg und des Zolls, sowie Beamte vom Ordnungsamt der Stadt Pinneberg und von der Ausländerbehörde des Kreises Pinneberg. Auch zwei Diensthunde des Zolls kamen dabei zum Einsatz.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten und Beamtinnen letztendlich neben geringen Mengen von Betäubungsmitteln auch erhebliche Mengen rezeptpflichtiger und zum Teil illegaler Arzneimittel, unversteuerte und nicht zugelassene E-Zigaretten, gefälschte Markenware und illegalen Oraltabak (Snus) sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, zwei Handys und zwei illegale Glücksspielgeräte. Die Beweismittel werden nun ausgewertet und führen voraussichtlich zu weiteren Strafverfahren.

Die Stadt Pinneberg übergab dem Betreiber von Kiosk und Café eine schriftliche Gewerbeuntersagung, die ihm nun fünf Tage Zeit lässt, seinen Betrieb einzustellen.

Für den Einsatz, der sich über etwa vier Stunden hinzog, musste die Polizei einen Teil der Bahnhofstraße sperren.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell