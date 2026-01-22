Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Verstorbene Person bei Brand eines Einfamilienhauses entdeckt

Tornesch (ots)

Seit den heutigen Morgenstunden (Donnerstag, 22.01.2026) ab 09:40 Uhr sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Vollbrand eines Einfamilienhauses im Gärtnerweg im Einsatz.

Das Wohngebäude konnte aufgrund des ausgedehnten Feuers erst zeitverzögert durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr betreten werden. Mittlerweile ist klar, dass im Obergeschoss des Hauses eine verstorbene Person festgestellt wurde.

Ob es sich bei der aufgefundenen Person um einen Bewohner des Hauses handelt, ist bisher ungeklärt. Ebenso können bisher keine Aussagen zur Brandursache getroffen werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat umgehend mit den ersten Ermittlungarbeiten begonnen. Die Maßnahmen vor Ort laufen gegenwärtig.

Die Polizei hat rund um den Brandort großflächige Absperrmaßnahmen eingerichtet. Der Gärtnerweg sowie der Lindenweg sind derzeit für den Fahrverkehr gesperrt.

