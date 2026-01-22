Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Quickborn (ots)

Am 21.01.2026 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 16:20 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Öhlmöhlenweg gekommen. Ob die unbekannten Täter hierbei Stehlgut erlangten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Der oder die Täter haben sich im Tatzeitraum gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus verschafft. Anschließend wurden in den Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Ob hierbei etwas entwendet wurde, muss nachträglich ermittelt werden.

Die Ermittler zum vorliegenden Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Wer im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe gemacht hat, kann diese über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell