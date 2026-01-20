Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Häufung von Pkw-Diebstählen beschäftigt die Kriminalpolizei

Kreis Segeberg (ots)

In der Zeit vom 15.01.2026 (Donnerstag) bis zum 18.01.2026 (Sonntag) sind in Henstedt-Ulzburg, Ellerau und Oering sechs Pkw-Toyota-Yaris entwendet worden. Die Kriminalpolizei geht von Tatzusammenhängen aus.

Den Anfang der über das gesamte Wochenende anhaltenden Serie machte ein Diebstahl in Henstedt-Ulzburg. In der Straße Adlerhorst wurde im Zeitraum vom 15.01.2026 (Donnerstag, 15:00 Uhr) bis zum 16.01.2026 (Freitag, 07:08 Uhr) ein Toyota-Yaris-Cross mit Segeberger Kennzeichen im Wert von 32.000 Euro vom auf dem Grundstück befindlichen Stellplatz entwendet. Bei der zweiten Tat haben unbekannte Täter einen Pkw-Toyota-Yaris-Cross mit Segeberger Kennzeichen im Bussardweg (Henstedt-Ulzburg) entwendet. Das Fahrzeug mit einem angegebenen Wert von 24.000 Euro stand zur Tatzeit auf einem dortigen Parkstreifen. Die Tatzeit ist hier mit 00:15 Uhr angegeben, was sich mit den Aufzeichnungen einer zum Fahrzeug gehörenden App begründet. Eine dritte Tat ist aus Oering gemeldet und angezeigt worden. In der Hauptstraße haben unbekannte Täter am 16.01.2026 (Freitag), um 02:43 Uhr, einen Pkw-Toyota-Yaris-Cross mit Hamburger Kennzeichen entwendet. Der Zeitwert des Pkw wurde mit 25.000 Euro angegeben. Eine Videoaufzeichnung hat in diesem Fall die genaue Tatzeit bestimmt. In diesem Video wurde aufgezeichnet, wie der genannte Pkw von der Auffahrt gefahren wurde. Erneut in Henstedt-Ulzburg ist es in der Zeit vom 16.01.2026 (Freitag, 21:15 Uhr) bis zum 17.01.2026 (Samstag, 10:30 Uhr) zu einem Diebstahl eines Pkw-Toyota-Yaris mit Segeberger Kennzeichen gekommen. Der Pkw mit einem Zeitwert von 14.000 Euro stand in der Breslauer Straße im öffentlichen Verkehrsraum. In Ellerau ist es dann am 18.01.2026 (Sonntag, 02:14 Uhr) zu einer weiteren Tat gekommen. Hier haben unbekannte Täter in der Straße Hellhörn einen Pkw-Toyota-Yaris-Cross mit Segeberger Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug wurde mit einem Zeitwert von 30.000 Euro angegeben. Das Fahrzeug parkte vor dem Haus. Die Tatzeit konnte auch hier durch Aufzeichnungen einer zum Fahrzeug gehörenden App benannt werden. Zu der letzten bekannten Tat ist es in der Zeit vom 18.01.2026 (Sonntag, 22:00 Uhr) bis zum 19.01.2026 (Montag, 09:00 Uhr) in der Henstedt-Ulzburger Straße Kammerloh gekommen. Das Fahrzeug mit Segeberger Kennzeichen und einem angegebenen Wert von 17.000 Euro stand zur Tatzeit auf dem Parkstreifen vor dem Haus.

Die Ermittlungen zu allen sechs Fällen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an einem der Tatorte festgestellt hat, kann dies unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitteilen.

