Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus

Elmshorn (ots)

Am 19.01.2026 (Montag) ist es gegen 16.20 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Wasserstraße gekommen. Ein Täter flüchtete nach Ansprache eines Nachbarn.

Zur Einsatzzeit machte sich ein unbekannter Täter an der Terrassentür eines Reihenhauses zu schaffen. Die Tür wurde hierbei beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Durch die hierbei erzeugten Geräusche wurde ein Nachbar aufmerksam und sprach den Mann durch sein geöffnetes Fenster an. Der flüchtende Täter konnte anschließend noch weiter beobachtet werden, bis er sich in unmittelbarer Nähe mit einem zweiten Mann traf.

Die tatverdächtigen Personen konnten folgendermaßen beschrieben werden:

   1. Person: ca. 170-175 cm groß, kräftige Statur, schwarze kurze 
      Haare, dunkler Kapuzenpullover, braune Lederjacke, schwarze 
      Cargohose, weiße Turnschuhe.
   2. Person: ca. 180 cm groß, kräftige Statur, rote Jacke, blaues 
      Basecap, helle Jeans, schwarze Schuhe.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Zeugen, die weitere Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, die in Tatzeit-/Tatortnähe aufgefallen sind, können dies unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

