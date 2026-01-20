Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg: Manipulierter E-Scooter festgestellt

Pinneberg (ots)

Am Donnerstag (15.01.2026) stellten Polizeikräfte in Pinneberg Verstöße im Zusammenhang mit der Nutzung eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) fest.

Auf dem Hindenburgdamm wurde die Polizei gegen 14:00 Uhr auf einen E-Scooter aufmerksam, der entgegen der Vorschriften mit zwei Personen besetzt war und zudem über keine Versicherungsplakette verfügte. Die Einsatzkräfte unterzogen das Fahrzeug und den Fahrer samt Sozius einer Kontrolle. Bei der Überprüfung des minderjährigen rumänischen Fahrzeugführers sowie des minderjährigen bulgarischen Mitfahrers stellte sich heraus, dass der E-Scooter technisch manipuliert worden war. Infolge der Veränderungen konnte das Fahrzeug eine angezeigte Höchstgeschwindigkeit von bis zu 75 km/h erreichen.

Die gesetzlich zulässige bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit für Elektrokleinstfahrzeuge liegt zwischen 6 km/h und 20 km/h. Für höhere Geschwindigkeiten sind E-Scooter - insbesondere hinsichtlich Bremsleistung und Fahrstabilität - nicht ausgelegt. Die Nutzung eines derart manipulierten Fahrzeugs ohne Versicherungsschutz und ohne gültige Betriebserlaubnis und zudem mit zwei Personen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Nutzerinnen und Nutzer sowie für andere Verkehrsteilnehmende dar.

Die Polizei führte mit den beiden Minderjährigen ein erzieherisches Gespräch, leitete ein Strafverfahren ein und beschlagnahmte den E-Scooter. Zusätzlich wurde gegen den 45-jährigen rumänischen Erziehungsberechtigten des Fahrzeugführers ein Strafverfahren eingeleitet.

