PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg: Manipulierter E-Scooter festgestellt

Pinneberg (ots)

Am Donnerstag (15.01.2026) stellten Polizeikräfte in Pinneberg Verstöße im Zusammenhang mit der Nutzung eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) fest.

Auf dem Hindenburgdamm wurde die Polizei gegen 14:00 Uhr auf einen E-Scooter aufmerksam, der entgegen der Vorschriften mit zwei Personen besetzt war und zudem über keine Versicherungsplakette verfügte. Die Einsatzkräfte unterzogen das Fahrzeug und den Fahrer samt Sozius einer Kontrolle. Bei der Überprüfung des minderjährigen rumänischen Fahrzeugführers sowie des minderjährigen bulgarischen Mitfahrers stellte sich heraus, dass der E-Scooter technisch manipuliert worden war. Infolge der Veränderungen konnte das Fahrzeug eine angezeigte Höchstgeschwindigkeit von bis zu 75 km/h erreichen.

Die gesetzlich zulässige bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit für Elektrokleinstfahrzeuge liegt zwischen 6 km/h und 20 km/h. Für höhere Geschwindigkeiten sind E-Scooter - insbesondere hinsichtlich Bremsleistung und Fahrstabilität - nicht ausgelegt. Die Nutzung eines derart manipulierten Fahrzeugs ohne Versicherungsschutz und ohne gültige Betriebserlaubnis und zudem mit zwei Personen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Nutzerinnen und Nutzer sowie für andere Verkehrsteilnehmende dar.

Die Polizei führte mit den beiden Minderjährigen ein erzieherisches Gespräch, leitete ein Strafverfahren ein und beschlagnahmte den E-Scooter. Zusätzlich wurde gegen den 45-jährigen rumänischen Erziehungsberechtigten des Fahrzeugführers ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 15:57

    POL-SE: Norderstedt - Polizei führt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch

    Norderstedt (ots) - Am heutigen Montag (19. Januar 2026) führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Norderstedt Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet durch und stellten mehrere Verstöße fest. Zunächst widmeten sich Kolleginnen und Kollegen morgens vor Schulbeginn für eine Stunde der Schulwegsicherung an der Grundschule Lütjenmoor. Hier ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:27

    POL-SE: Appen / Tornesch - Zeugen nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser gesucht

    Appen / Tornesch (ots) - Am Freitag (16.01.2026) ist es in der Appener Gärtnerstraße und in der Tornescher Heimstättenstraße zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. In Appen zerstörte mindestens ein unbekannter Täter um 19:14 Uhr die Glasscheibe an der Terrassentür des Einfamilienhauses. Eine Bewohnerin befand sich zum Tatzeitpunkt im Haus, so dass der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:24

    POL-SE: Norderstedt - Hinweise nach Einbruch in Erdgeschosswohnung erbeten

    Norderstedt (ots) - Von Freitag auf Samstag (16./17.01.2026) ist es im Glojenbarg zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung gekommen, bei dem Unbekannte Bargeld erlangten. Im Zeitraum von Freitagnachmittag, um 14:15 Uhr, bis Samstag, um 02:30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über die Terrassentür Zugang zur Wohnung und durchsuchte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren