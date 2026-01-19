Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen

Tornesch - Zeugen nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser gesucht

Appen / Tornesch (ots)

Am Freitag (16.01.2026) ist es in der Appener Gärtnerstraße und in der Tornescher Heimstättenstraße zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

In Appen zerstörte mindestens ein unbekannter Täter um 19:14 Uhr die Glasscheibe an der Terrassentür des Einfamilienhauses. Eine Bewohnerin befand sich zum Tatzeitpunkt im Haus, so dass der schwarz gekleidete Mann durch den Garten in Richtung Op de Lohe flüchtete. Die Polizei leitete umgehende Fahndungsmaßnahmen ein, der Flüchtige konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden.

In Tornesch verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von 06:15 Uhr bis 20:30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Mit wenigen Goldunzen und Bargeld entfernte man sich vom Tatort in unbekannte Richtung.

Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den beiden Einbrüchen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in jeweiliger Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell