POL-SE: Barmstedt - Zwei Einsätze zu beißendem Hund innerhalb von 20 Minuten- Hängen die Vorfälle zusammen? - Polizei hofft auf weitere Hinweise

Barmstedt (ots)

Am 15.01.2026 (Donnerstag) ist es in den Abendstunden zu gleich zwei Vorfällen mit einem Hund gekommen. In beiden Fällen sollen Katzen von einem Hund angefallen worden sein. Im zweiten Fall wurde ein Mann durch Bisse an beiden Händen verletzt.

Zunächst kam es um 20:43 Uhr zu einem derartigen Vorfall in der Stettiner Straße. Dort führte ein Mann seinen Hund an der Leine. Plötzlich schnellte der Hund nach vorne und fing mit seinen Zähnen eine Katze. Eine Zeugin sah dann, dass die Katze fliehen konnte, als der Hund kurz von ihr abließ. Während die Katze sich nun unter einem parkenden Pkw versteckte, verließ der Mann mit seinem Hund den Ort des Geschehens, ohne sich weiter um die Angelegenheit zu kümmern. Der Mann setzte seinen Weg auch unbeeindruckt fort, als er von zwei Frauen auf den Vorfall angesprochen wurde.

Der Mann wurde später mit einer ungefähren Größe von 180 cm beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke getragen haben. Den Hund haben die Zeuginnen als kniehoch (ca. 50-55 cm) und mit grauem oder braunem und eher kürzerem Fell beschrieben.

Um 21.05 Uhr soll es dann zu einem zweiten Vorfall, diesmal in der Kleinen Gärtnerstraße, gekommen sein. In diesem Fall soll ein freilaufender Hund mit hellem, kurzem Fell und einer Höhe von 50-55 cm ebenfalls eine Katze gebissen haben. Ein Geschädigter gab an, dass er eingegriffen habe und bei dem Versuch, die Katze aus dem Maul des Hundes zu befreien, von beiden Tieren in die Hände gebissen wurde. Beide Tiere seien anschließend in unbekannte Richtung weggelaufen.

Die Wunden an den Händen des Mannes waren derart stark, dass sich der 38-jährige Pinneberger zur Behandlung in eine Klinik begeben musste.

Die Ermittlungen werden bei der Polizeistation Barmstedt geführt. Dort hofft man auf Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu dem Hund und seinem Halter machen? Wer weiß von einer zweiten verletzten Katze, die aus dem Bereich der Kleinen Gärtnerstraße kommen dürfte? Zu dieser Katze ist lediglich bekannt, dass sie graues Fell haben soll. Hinweise werden unter der Rufnummer 04123-684080 entgegengenommen.

