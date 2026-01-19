PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lentföhrden - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in Einfamilienhaus

Lentföhrden (ots)

Am 16.01.2026 (Freitag) ist es zwischen 05:00 Uhr und 16:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Mönkloher Weg gekommen gekommen. Der oder die Täter erlangten hierbei Bargeld in hoher vierstelliger Summe.

Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Anschließend wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei aufgefundenes Bargeld nahmen der oder die Einbrecher an sich.

Die Ermittler von der Kriminalpolizei Pinneberg hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Auffälligkeiten im Tatzeitraum und in Tatortnähe zu Personen oder Fahrzeugen getroffen hat, kann diese über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

