Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Eine Person nach Auseinandersetzung verletzt im Krankenhaus

Norderstedt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18.01.2026) kam es in Norderstedt-Friedrichsgabe in der Straße Beim Umspannwerk zu einem polizeilichen Einsatz. In einem dortigen Hostel ist es zu Streitigkeiten zwischen Männern gekommen, im Zuge dessen ein 28-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Norderstedt kam es gegen 04:00 Uhr morgens in einem Zimmer des Hostels zu Streitigkeiten zwischen einem 24-jährigen und einem 28-jährigen Mann. Der Streit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der vermutlich dann noch zwei weitere Bewohner im Alter von 25 und 51 Jahren beteiligt waren.

Der 28-jährige Geschädigte musste mit Stichverletzungen schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der 24-jährige Angreifer sowie die beiden weiteren Bewohner, alle drei georgische Staatsbürger, entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bisher noch nicht zum Antreffen der Beschuldigten.

Die Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei Norderstedt. Aufgrund der gegenwärtig laufenden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

