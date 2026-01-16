Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Zeugenaufruf nach Raubtat bei Tabakwaren- und Zeitschriftengeschäft

Uetersen (ots)

Am Donnerstag (15.01.2026) ist es in der Straße Großer Sand bei einem Tabakwaren- und Zeitschriftengeschäft zu einer Raubstraftat gekommen, bei der ein unbekannter Täter eine Verkäuferin mit einer Schusswaffe bedrohte und Zigaretten sowie Bargeld erlangte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Pinneberg betrat um 18:17 Uhr ein maskierter Mann den Supermarkt und begab sich zum integrierten Tabakwarenladen. Dort bedrohte er die Mitarbeiterin mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte in den hinteren Räumlichkeiten des Geschäfts die Herausgabe von Bargeld. Zusätzlich entnahm der Täter mehrere Zigarettenstangen aus dem Lagerraum und verstaute diese in einer mitgeführten Tasche.

Anschließend verließ der Mann mit einer vierstelligen Bargeldsumme und Tabakwaren das Geschäft in unbekannte Richtung.

Die Verkäuferin beschrieb den Täter in einem Alter von 20 bis 25 Jahren und mit einer eher kleineren Körpergröße von 165 bis 170 cm. Er trug eine schwarze, dicke Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Bereits im Dezember ereignete sich im gleichen Geschäft eine ähnlich gelagerte Tat (siehe Pressemitteilung vom 15.12.2025 unter dem Link https://t1p.de/sozxd). Ob ein Tatzusammenhang zu der aktuellen Tat besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg fragt nach weiteren Hinweisen zu dem schweren Raub. Zum Tatzeitpunkt dürften sich diverse Personen im Supermarkt sowie auf dem dazugehörigen Parkplatz aufgehalten haben.

Es liegt zudem der Hinweis vor, dass sich während der Tat zwischenzeitlich eine Kundin im Verkehrsraum des Kiosks befunden hat. Können weitere Aussagen zum Täter oder zur Fluchtrichtung genannt werden?

Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04101 202-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell