Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Polizei nimmt mutmaßlichen Pkw-Einbrecher nach Zeugenhinweis fest

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (16. Januar 2026) gelang es der Polizei Bad Segeberg, einen mutmaßlichen Pkw-Einbrecher nach einem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin vorläufig festzunehmen. Dabei konnte zudem Diebesgut sichergestellt werden.

Gegen 04:40 Uhr hörte eine Anwohnerin in der Bahnhofstraße ein lautes Klirren und beobachtete eine verdächtige Person, die in ein dort abgestelltes Fahrzeug griff. Die Zeugin reagierte schnell und meldete ihre Beobachtungen über den Polizeinotruf. Aufgrund der guten Beschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Segeberg noch im unmittelbaren Umfeld des Tatortes einen Mann antreffen, der der Beschreibung der Zeugin entsprach.

Im Rahmen der Personenkontrolle fanden die Beamten bei dem 30-jährigen Mann diverse Werkzeuge, unter anderem einen Akkuschrauber, die mutmaßlich als Diebesgut aus dem zuvor beschädigten Pkw, einem Dacia, stammten. Ein weiterer Pkw-Einbruch, der sich bei einem Mini Cooper auf dem Parkplatz "Am Landratspark" ereignet hatte, wurde im Verlauf des Morgens polizeilich bekannt.

Die Polizei nahm den 30-jährigen Georgier vorläufig fest. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, sowohl den Einbruch in den Dacia als auch den weiteren Einbruch in den Mini Cooper begangen zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel verblieb der Festgenommene vorerst im polizeilichen Gewahrsam.

Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft die rechtlichen Voraussetzungen für eine Vorführung des Tatverdächtigen beim Amtsgericht Bad Segeberg und die mögliche anschließende Inhaftierung. Das Ergebnis hierzu steht noch aus.

Die Polizei Bad Segeberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen in der Bahnhofstraße oder auf dem Parkplatz "Am Landratspark" haben - oder möglicherweise weitere Taten beobachten konnten - sich unter der Telefonnummer 04551 884-0 zu melden.

