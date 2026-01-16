Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Einbrüche in Einfamilienhäuser - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Halstenbek (ots)

Am Donnerstag (15. Januar 2025) ist es in Halstenbek zu Einbrüchen in zwei Wohnhäuser gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Wohngebäude im Ginsterstieg. In den Räumlichkeiten des Hauses durchsuchten die Täter Kommoden und Schränke nach Wertsachen. Ob und in welchem Umfang in diesem Fall Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 20:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter vermutlich gewaltsam ebenfalls über ein Fenster in ein Wohnhaus im Kastanienweg ein. Im Haus durchsuchten die Einbrecher das Interieur nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen konnten die unbekannten Täter Schmuck und Armbanduhren entwenden.

Nach den Taten entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell