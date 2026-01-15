Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (PI) - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Tangstedt (PI) (ots)

Am 14.01.2026 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:40 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Wohnhaus der Tangstedter Straße gekommen. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten hierbei Armbanduhren. Der genaue Wert des Stehlgutes liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Die Ermittler von der Kriminalpolizei Pinneberg suchen nun nach Zeugen, denen im Bereich der Tangstedter Straße, zwischen dem Kirchweg und dem Vossmoorweg, gegebenenfalls etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell