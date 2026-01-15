PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (PI) - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Tangstedt (PI) (ots)

Am 14.01.2026 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:40 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Wohnhaus der Tangstedter Straße gekommen. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten hierbei Armbanduhren. Der genaue Wert des Stehlgutes liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Zur Einsatzzeit verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut. Nach ersten Erkenntnissen wurden Armbanduhren gestohlen. Genauere Angaben zu den Uhren sowie der genaue Wert liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Die Ermittler von der Kriminalpolizei Pinneberg suchen nun nach Zeugen, denen im Bereich der Tangstedter Straße, zwischen dem Kirchweg und dem Vossmoorweg, gegebenenfalls etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

