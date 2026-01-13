Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Albersdorf/A23 - Fahrzeuge kollidieren mit Kunststofftonne auf der Autobahn - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Albersdorf - A23 (ots)

Am 13.01.2026 (Dienstag) sind zwei Fahrzeuge kurz nacheinander auf der A 23 in Höhe Albersdorf mit einer Kunststofftonne kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden an der Fahrzeugfront beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 07:10 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich eine gelbe Tonne auf dem Überholfahrstreifen der Südfahrbahn im Bereich Albersdorf befinden soll. Auf der Anfahrt zum Einsatzort wurde bereits ein erster Unfall gemeldet. Eine Fahrerin eines Pkw-Hyundai sei mit der Tonne zusammengestoßen und habe ihre Fahrt anschließend noch bis zum Rastplatz Dithmarscher Geest fortgesetzt, wo sie auf die Einsatzkräfte warten wollte. Bei Eintreffen an der Gefahrenstelle fanden die Beamten dann einen Kleintransporter-Peugeot auf dem Standstreifen vor. In der Front des Transporters blieb die genannte gelbe Tonne stecken, als auch dieses Fahrzeug mit dem Gefäß kollidiert war.

Die Ermittler vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn gehen nach bisherigem Ermittlungsstand davon aus, dass der Gegenstand aufgrund einer mangelhaften Ladungssicherung von einem Fahrzeug herabgefallen sein dürfte. Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben hierzu machen können. Hinweise werden an die Rufnummer 04121-4092-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell