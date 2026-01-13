Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen: Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

In der Nacht vom Montag auf Dienstag (12. auf den 13. Januar 2026) wurden im Bereich der Rabenstraße und der Straße Starenkamp in Pinneberg mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte ein oder mehrere unbekannte Täter insgesamt zehn abgestellte Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller. Die gegen 01:40 Uhr alarmierten Polizeikräfte konnten unter anderem herausgebrochene Kennzeichenhalter und beschädigte Fensterscheiben an den betroffenen Autos feststellen. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Nach der Tat entfernten sich der oder die unbekannten Täter in bislang unbekannte Richtung. Trotz einer intensiven Fahndung im nahen Umfeld konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden.

Die Polizeistation Rellingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rabenstraße und Starenkamp gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise können telefonisch unter 04101 4980 eingereicht werden.

