Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Drei Personen nach Frontalzusammenstoß verletzt im Krankenhaus

Wahlstedt (ots)

Am Mittwochmorgen (14.01.2026) ist es in der Fehrenböteler Straße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen, bei dem insgesamt drei Personen verletzt in Krankenhäuser verbracht werden mussten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lenkte eine 60-jährige Fahrerin aus Wahlstedt ihren Renault Twingo in Richtung Rickling und geriet kurz vor der Theodor-Storm-Straße aus bisher nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Citroen Jumpy, der durch einen 45-jährigen Neumünsteraner gefahren wurde.

Die Renault-Fahrerin und der Citreon-Fahrer mussten schwer verletzt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der 19-jährige Beifahrer aus dem Transporter kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Beschädigungen im Frontbereich, die vorläufig auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt werden.

Die Fehrenböteler Straße musste für die Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungsarbeiten für über eine Stunde voll gesperrt werden.

Die Polizei leitete gegen die 60-jährige Wahlstedterin, eine deutsche Staatsbürgerin, ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzungen ein.

