Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt

Rellingen - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus und Wohnung ein

Bönningstedt / Rellingen (ots)

Am Montag (12.01.2026) ist es im Laufe des Nachmittags zu Einbrüchen in Bönningstedt und Rellingen gekommen, bei denen unbekannte Personen Bargeld und Schmuckstücke entwendeten.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich beide Einbruchstaten in einem annähernd gleichen Zeitraum von ca. 15:00 Uhr bis 18:45 Uhr:

Im Dammfelder Weg in Bönningstedt drangen die Täter gewaltsam über eine Tür mit Glaseinsatz ins Einfamilienhaus ein und durchsuchten diverse Räume sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss nach Wertgegenständen.

In der Schwanenstraße in Rellingen hebelten Unbekannte gewaltsam die Balkontür einer Erdgeschosswohnung im Mehrfamilienhaus auf und durchwühlten nahezu alle Schränke in der Wohnung.

In beiden Tatobjekten wurden mehrere Goldschmuckstücke wie Finger- und Ohrringe sowie Bargeld entwendet.

Ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den beiden Einbrüchen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell