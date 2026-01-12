Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Unbekannte überfallen Tankstelle und erlangen Bargeld

Elmshorn (ots)

Am Samstagabend (10.01.2026) ist es in der Köllner Chaussee bei der dortigen Tankstelle zu einer schweren Raubstraftat gekommen, bei der zwei unbekannte Personen einen Mitarbeiter mit Schusswaffen bedrohten und Bargeld erlangten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Elmshorn betraten gegen 20:30 Uhr zwei schwarz maskierte Männer den Verkehrsraum der Tankstelle und forderten unter Vorhalt von jeweils einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Mit dem Wechselgeld aus der Kasse entfernten sich die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer hatten schlanke Figuren und waren beide mit dunklen Steppjacken bekleidet. Das Alter wurde auf ungefähr 20 Jahre geschätzt.

Der Mitarbeiter blieb nach der Tat unverletzt.

Die Ermittlungen zu dieser schweren Raubstraftat führt die Kriminalpolizei Elmshorn. Zeugen, die verdächtige Personen im Nahbereich der Tankstelle in der Köllner Chaussee gesehen haben oder Hinweise zum Fluchtweg der Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 04121 803-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell