PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Unbekannte überfallen Tankstelle und erlangen Bargeld

Elmshorn (ots)

Am Samstagabend (10.01.2026) ist es in der Köllner Chaussee bei der dortigen Tankstelle zu einer schweren Raubstraftat gekommen, bei der zwei unbekannte Personen einen Mitarbeiter mit Schusswaffen bedrohten und Bargeld erlangten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Elmshorn betraten gegen 20:30 Uhr zwei schwarz maskierte Männer den Verkehrsraum der Tankstelle und forderten unter Vorhalt von jeweils einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Mit dem Wechselgeld aus der Kasse entfernten sich die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer hatten schlanke Figuren und waren beide mit dunklen Steppjacken bekleidet. Das Alter wurde auf ungefähr 20 Jahre geschätzt.

Der Mitarbeiter blieb nach der Tat unverletzt.

Die Ermittlungen zu dieser schweren Raubstraftat führt die Kriminalpolizei Elmshorn. Zeugen, die verdächtige Personen im Nahbereich der Tankstelle in der Köllner Chaussee gesehen haben oder Hinweise zum Fluchtweg der Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 04121 803-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 09:14

    POL-SE: Tornesch - Mutmaßliche Täter nach Kupferdiebstahl vorläufig festgenommen

    Tornesch (ots) - Am Samstagabend (10.01.2026) kam es auf dem Betriebsgelände einer ehemaligen Papierfabrik in der Esinger Straße zu einem Kupferdiebstahl. Dank eines aufmerksamen Zeugen und einer schnellen Reaktion der polizeilichen Einsatzkräfte konnten vier mutmaßliche Täter unmittelbar nach der Tat in einem Auto festgestellt und vorläufig festgenommen werden. ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 14:09

    POL-SE: Wedel - Bombenentschärfung erfolgreich abgeschlossen

    Wedel (ots) - Am 11.01.2026 wurde um 14:00 Uhr die in Wedel aufgefundene Fliegerbombe erfolgreich durch den Kampfmittelräumdienst vom Landeskriminalamt Schleswig-Holstein entschärft. Nach Abschluss der Entschärfungsmaßnahmen konnte die Polizei die Straßensperrungen aufheben. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner konnten wieder in ihre Häuser und Wohnungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren