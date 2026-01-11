Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Bombenentschärfung erfolgreich abgeschlossen

Wedel (ots)

Am 11.01.2026 wurde um 14:00 Uhr die in Wedel aufgefundene Fliegerbombe erfolgreich durch den Kampfmittelräumdienst vom Landeskriminalamt Schleswig-Holstein entschärft.

Nach Abschluss der Entschärfungsmaßnahmen konnte die Polizei die Straßensperrungen aufheben. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner konnten wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Die Entschärfung begann gegen 13:00 Uhr, nachdem sichergestellt war, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhielten. Ursprünglich war geplant, dass die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner bis spätestens 11:00 Uhr den Sperrbereich verlassen sollten und die Entschärfung gegen 12:00 Uhr starten sollte. Der Beginn der Entschärfung verzögerte sich jedoch geringfügig.

Nach rund einer Stunde waren die Entschärfungsarbeiten beendet.

Insgesamt waren etwa 6000 Haushalte von der Entschärfung betroffen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell