Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Polizei vermeldet erfreulich wenig Einsätze im Zusammenhang mit der Wetterlage

Bad Segeberg (ots)

Laut Leitstelle der Polizei (KRLS Elmshorn) hat es am Freitag bisher erfreulich wenig Einsätze im Zusammenhang mit der Witterungslage gegeben.

Für den Zeitraum von 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurden lediglich acht Verkehrsunfälle für die Kreise Bad Segeberg und Pinneberg gemeldet. Lediglich in einem Fall wurde eine Person leicht verletzt. Der Fahrzeugführer war in diesem Fall auf glatter Straße in Alvesloe, Ellerauer Straße, mit seinem Pkw ohne Fremdbeteiligung gegen einen Baum gerutscht. Bei allen anderen Unfällen kam es lediglich zu Blechschäden. Auch die Einsätze im Zusammenhang mit dem angekündigten Sturm sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch recht überschaubar. Außer umgewehten Bauzäunen und wenigen abgeknickten Ästen und Bäumen ist es diesbezüglich auch zu noch keinen größeren Einsätzen gekommen.

Aus Sicht der Polizei könnte die bisher überschaubare Einsatzlage durchaus mit dem umsichtigen Verhalten der Bürger in unserem Zuständigkeitsbereich zusammenhängen. Scheinbar sind doch viele Menschen der Aufforderung nachgekommen, wenn irgend möglich, zu Hause zu bleiben.

