Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen

Kattendorf - Schmuckstücke bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet - Weitere Tat durch Überwachungstechnik verhindert

Kaltenkirchen / Kattendorf (ots)

Am Mittwoch (07.01.2026) ist es in Kaltenkirchen und Kattendorf zu Einbruchstaten gekommen, wobei in einem Fall Schmuck entwendet wurde.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in einem Zeitraum von 11:30 Uhr bis 19:20 Uhr über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Brahmberg in Kattendorf ein. Im Anschluss wurden diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Mit mehrere Goldringen verließ man das Haus und flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine weitere Einbruchstat ereignete sich um 17:30 Uhr in der Straße Neuer Weg in Kaltenkirchen. Hier drang mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster in das Einfamilienhaus ein. Ein akustisches Signal der Überwachungskamera verschreckte offenbar den Mann, der ohne Wertgegenstände fluchtartig das Haus wieder verließ.

Der Unbekannte trug eine Daunenjacke, eine dunkle Hose sowie eine Mütze oder ein Cappy als Kopfbedeckung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den beiden Einbruchstaten und fragt nach tatrelevanten Hinweisen.

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell