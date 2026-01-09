Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Bombenentschärfung im Industriegebiet am Sonntag

Wedel (ots)

Am Sonntag (11. Januar 2026) entschärft der Kampfmittelräumdienst vom Landeskriminalamt Schleswig-Holstein eine Fliegerbombe im Wedeler Industriegebiet. Anwohnerinnen und Anwohner aus ca. 6000 Haushalten, die innerhalb des festgelegten Gefahrenbereichs liegen, müssen am Tag der Entschärfung ihre Wohnungen und Häuser bis spätestens 11:00 Uhr verlassen haben.

Nach Auswertung von Luftbildern und gezielter Absuche des Hinweispunktes identifizierte der Kampfmittelräumdienst SH eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe mit Kopf- und Heckzünder.

Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Wedel, der Freiwilligen Feuerwehr Wedel, des Kampfmittelräumdienstes SH, der Polizei sowie weiterer beteiligter Behörden legten fest, dass die anstehende Entschärfung und Räumung der Bombe am kommenden Sonntag, den 11. Januar 2026, stattfinden soll.

Für die Sicherheit der Bevölkerung wurde ein Gefahrenbereich im Radius von ungefähr 1000 Metern um die Fundstelle festgelegt. Alle Personen, die nicht an der Entschärfung beteiligt sein werden, müssen den Evakuierungsbereich bis spätestens 11:00 Uhr verlassen haben.

Die Polizei wird entsprechende Straßensperrungen an den Grenzen des Evakuierungsgebietes einrichten und kontrollieren, ob sich unberechtigte Personen im Gefahrenbereich aufhalten. Sobald sichergestellt ist, dass sich keine Unberechtigten mehr innerhalb der Sperrungen aufhalten, können die Entschärfungsmaßnahmen beginnen.

Die Stadt Wedel hat von Freitag bis Sonntag zu den Zeiten von 08:00 bis 17:00 Uhr ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 04103 707 8000 eingerichtet. Zudem steht am Sonntag ab 09:00 Uhr eine Ersatzunterkunft in der Mensa der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule zur Verfügung. Weitere Informationen werden in der Pressemitteilung der Stadt Wedel vom 08.01.2026 unter dem folgenden Link mitgeteilt:

https://www.wedel.de/rathaus-politik/newsdetail/bombenentschaerfung-am-11-januar-im-industriegebiet

Das Einsatzende und die Aufhebungen der Sperrungen können vor Beginn der Maßnahmen nicht abgesehen werden und dürften mehrere Stunden andauern. Eine erfolgreiche Entschärfung der Bombe und die Aufhebung der Sperrungen werden öffentlich durch die Polizei kommuniziert.

Ein Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg ist am Einsatztag ab 11:00 Uhr unter der Rufnummer 04551 884-2020 erreichbar. Eine Pressesprecherin der Stadt Wedel befindet sich vor Ort an der Ersatzunterkunft in der Mensa der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule.

Pressevertreterinnen und -vertreter haben nach der Entschärfung die Möglichkeit, am Entschärfungsort O-Töne der Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zu erhalten.

Der Pressemitteilung sind ein Straßenverzeichnis und eine Karte des festgelegten Evakuierungsgebietes beigefügt.

