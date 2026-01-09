Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn/Hamburg - Bekämpfung des illegalen Glücksspiels - Generalstaatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung vollstrecken Durchsuchungsbeschlüsse

Elmshorn/Hamburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Schleswig-Holstein, des Finanzamtes für Zentrale Prüfungsdienste - Steuerfahndung - und der Polizeidirektion Bad Segeberg

Unter Federführung der bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig eingerichteten Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (KE OK) haben die Polizeidirektion Bad Segeberg sowie weitere Kräfte der Landespolizei und das Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste - Steuerfahndung - am 8. Januar 2026 gemeinsam Durchsuchungsbeschlüsse für zahlreiche Gaststätten und mehrere Wohnungen unter anderem in Elmshorn und Hamburg vollstreckt. Hintergrund sind Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verdacht der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen durch das Aufstellen von Spielautomaten.

An den Maßnahmen waren über 140 Polizeibeamte sowie Steuerfahnderinnen und-fahnder des Landes Schleswig-Holstein und eine Vielzahl von Polizeibeamten der Freien und Hansestadt Hamburg sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Elmshorn - dortiges Sachgebiet Öffentliche Sicherheit - beteiligt.

Im Rahmen der Maßnahmen sind unter anderem mehr als 50 Spielautomaten und Beweismittel in Form von Unterlagen sowie elektronischen Speichermedien sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden müssen.

Ferner konnten im Rahmen der Vermögensabschöpfung durch die Beschuldigten mutmaßlich erlangte inkriminierte Vermögenswerte (u.a. Bargeld, hochwertige Kraftfahrzeuge und Immobilien) in Höhe von über 500.000 EUR vorläufig gesichert werden.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte gegeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell