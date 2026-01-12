Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Mutmaßliche Täter nach Kupferdiebstahl vorläufig festgenommen

Tornesch (ots)

Am Samstagabend (10.01.2026) kam es auf dem Betriebsgelände einer ehemaligen Papierfabrik in der Esinger Straße zu einem Kupferdiebstahl. Dank eines aufmerksamen Zeugen und einer schnellen Reaktion der polizeilichen Einsatzkräfte konnten vier mutmaßliche Täter unmittelbar nach der Tat in einem Auto festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich gegen 20:10 Uhr mehrere unbekannte Personen durch Überklettern eines Zauns Zugang zum Gelände und verluden diverse Kupferteile in einen bereitgestellten Pkw. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte sofort über den Notruf die Polizei.

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte konnten im Nahbereich des Tatortes in der Esinger Straße einen Audi A6 aufstoppen und kontrollieren. Die vier Fahrzeuginsassen versuchten zunächst noch wegzulaufen, das schnelle Eingreifen der Beamtinnen und Beamten verhinderte jedoch eine Flucht und insgesamt vier Personen konnten vorläufig festgenommen werden. Im Kofferraum des Fahrzeugs befanden sich diverse abgeschnittene Kupferkabel, die vermutlich aus der Diebstahlstat stammten.

Die Polizei verbrachte die vier Festgenommenen, alle rumänische Staatsbürger in einem Alter von 24 bis 40 Jahre, zur Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen zum Revier nach Pinneberg. Der Audi wurde zur weiteren Spurenauswertung sichergestellt und abgeschleppt.

Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurden die Beschuldigten noch in der Nacht wieder in die Freiheit entlassen.

Die vier mutmaßlichen Täter haben sich nun in einem Strafverfahren mit dem Vorwurf des besonders schweren Fall des Diebstahls zu verantworten. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung, in Fällen von Verdachtsmomenten oder ungewöhnlichen Aktivitäten immer sofort den Notruf 110 zu verständigen.

