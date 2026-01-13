PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop - Zusammenstoß zwischen Transporter und AKN-Zug

POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop - Zusammenstoß zwischen Transporter und AKN-Zug
  • Bild-Infos
  • Download

Klein Offenseth-Sparrieshoop (ots)

Am Montagmittag (12.01.2026) ist es bei einem Bahnübergang der AKN zwischen den Haltepunkten Langenmoor und Sparrieshoop zu einem Unfall zwischen einem Transporter sowie einem Zug gekommen. Glücklicherweise zog sich nur eine Person lediglich leichte Verletzungen zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr um 12:57 Uhr ein 30-Jähriger mit einem VW Crafter den Offenauer Weg in Richtung Waldstraße. Zur gleichen Zeit näherte sich ein AKN-Zug in Richtung Elmshorn fahrend. Vermutlich aufgrund der vorherrschenden Straßenglätte kam der Transporter vor dem Bahnübergang nicht rechtzeitig zum Stehen und rutschte mit der Fahrzeugfront in den Gleisbereich. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung des 58-jährigen Zugführers kam es zum Zusammenstoß.

Der im Kastenwagen sitzende Fahrer erlitt leichte Verletzungen und mussten nicht im Krankenhaus behandelt werden. Der Zugführer und 40 Fahrgäste aus der AKN blieben unverletzt.

Es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der Polizei Elmshorn eine zu geringe Profiltiefe und damit eine mangelhafte Bereifung am Transporter fest.

Die Bahnstrecke musste für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Der AKN-Zug konnte eigenständig bis zum Bahnhof Sparrieshoop zurücksetzen, wo für die Fahrgäste ein Buspendelverkehr eingerichtet wurde.

Die Polizei leitete mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren, u.a. wegen einer mangelhaften Bereifung und Missachtung einer Lichtzeichenanlage, gegen den rumänischen Fahrer ein. Die Höhe des Bußgeldes kann nicht benannt werden und wird durch die zuständige Bußgeldstelle festgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 15:17

    POL-SE: Elmshorn - Unbekannte überfallen Tankstelle und erlangen Bargeld

    Elmshorn (ots) - Am Samstagabend (10.01.2026) ist es in der Köllner Chaussee bei der dortigen Tankstelle zu einer schweren Raubstraftat gekommen, bei der zwei unbekannte Personen einen Mitarbeiter mit Schusswaffen bedrohten und Bargeld erlangten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Elmshorn betraten gegen 20:30 Uhr ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 09:14

    POL-SE: Tornesch - Mutmaßliche Täter nach Kupferdiebstahl vorläufig festgenommen

    Tornesch (ots) - Am Samstagabend (10.01.2026) kam es auf dem Betriebsgelände einer ehemaligen Papierfabrik in der Esinger Straße zu einem Kupferdiebstahl. Dank eines aufmerksamen Zeugen und einer schnellen Reaktion der polizeilichen Einsatzkräfte konnten vier mutmaßliche Täter unmittelbar nach der Tat in einem Auto festgestellt und vorläufig festgenommen werden. ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 14:09

    POL-SE: Wedel - Bombenentschärfung erfolgreich abgeschlossen

    Wedel (ots) - Am 11.01.2026 wurde um 14:00 Uhr die in Wedel aufgefundene Fliegerbombe erfolgreich durch den Kampfmittelräumdienst vom Landeskriminalamt Schleswig-Holstein entschärft. Nach Abschluss der Entschärfungsmaßnahmen konnte die Polizei die Straßensperrungen aufheben. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner konnten wieder in ihre Häuser und Wohnungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren