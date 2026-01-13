Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop - Zusammenstoß zwischen Transporter und AKN-Zug

Bild-Infos

Download

Klein Offenseth-Sparrieshoop (ots)

Am Montagmittag (12.01.2026) ist es bei einem Bahnübergang der AKN zwischen den Haltepunkten Langenmoor und Sparrieshoop zu einem Unfall zwischen einem Transporter sowie einem Zug gekommen. Glücklicherweise zog sich nur eine Person lediglich leichte Verletzungen zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr um 12:57 Uhr ein 30-Jähriger mit einem VW Crafter den Offenauer Weg in Richtung Waldstraße. Zur gleichen Zeit näherte sich ein AKN-Zug in Richtung Elmshorn fahrend. Vermutlich aufgrund der vorherrschenden Straßenglätte kam der Transporter vor dem Bahnübergang nicht rechtzeitig zum Stehen und rutschte mit der Fahrzeugfront in den Gleisbereich. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung des 58-jährigen Zugführers kam es zum Zusammenstoß.

Der im Kastenwagen sitzende Fahrer erlitt leichte Verletzungen und mussten nicht im Krankenhaus behandelt werden. Der Zugführer und 40 Fahrgäste aus der AKN blieben unverletzt.

Es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der Polizei Elmshorn eine zu geringe Profiltiefe und damit eine mangelhafte Bereifung am Transporter fest.

Die Bahnstrecke musste für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Der AKN-Zug konnte eigenständig bis zum Bahnhof Sparrieshoop zurücksetzen, wo für die Fahrgäste ein Buspendelverkehr eingerichtet wurde.

Die Polizei leitete mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren, u.a. wegen einer mangelhaften Bereifung und Missachtung einer Lichtzeichenanlage, gegen den rumänischen Fahrer ein. Die Höhe des Bußgeldes kann nicht benannt werden und wird durch die zuständige Bußgeldstelle festgelegt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell