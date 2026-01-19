PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Wohnungen

Schenefeld (Kreis Pinneberg) (ots)

Am Samstag (17. Januar 2026) kam es in Schenefeld zu zwei Einbrüchen in Wohnungen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben oder verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der Tatorte machen können.

In der Friedrich-Ebert-Allee verschafften sich unbekannte Täter zwischen 14:20 Uhr und 18:35 Uhr vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Genauere Angaben zu den entwendeten Gegenständen können bisher noch nicht getätigt werden. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Um 18:55 Uhr bemerkten die Eigentümer bei ihrer Rückkehr in ihre Wohnung im Erdgeschoss in der Straße Wiesengrund unbekannte Personen in den Räumen, worauf die Täter die Flucht ergriffen. Die Einbrecher drangen vermutlich gewaltsam über ein Fenster ein und durchsuchten das Interieur nach Wertgegenständen. Angaben zu möglichem Stehlgut oder zu den Tätern liegen zum derzeitigem Stand nicht vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

