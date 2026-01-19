Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Hinweise nach Einbruch in Erdgeschosswohnung erbeten

Norderstedt (ots)

Von Freitag auf Samstag (16./17.01.2026) ist es im Glojenbarg zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung gekommen, bei dem Unbekannte Bargeld erlangten.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, um 14:15 Uhr, bis Samstag, um 02:30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über die Terrassentür Zugang zur Wohnung und durchsuchte mehrere Räume. Nach bisheriger Mitteilung des Geschädigten wurde Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu der Einbruchstat und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell