PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg/Lübeck/Hamburg - Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und Freiheitsberaubung

Kreis Pinneberg/Lübeck/Hamburg (ots)

Am Mittwochmorgen (21.01.2026) durchsuchten Polizeikräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein unter der Leitung der Kriminalpolizei Pinneberg und der Staatsanwaltschaft Itzehoe mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Lübeck, Eutin, Norderstedt und Segeberg mehrere Gebäude in Hamburg, Quickborn und Lübeck.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg führen seit Ende des Jahres 2025 ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und Freiheitsberaubung im Rockermilieu.

Das Amtsgericht Itzehoe erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt 6 Objekte unter anderem das Clubhaus einer Rockergruppierung in Lübeck.

Die Maßnahmen richteten sich gegen vier Beschuldigte im Alter zwischen 21 bis 49 Jahren deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit. Der Schwerpunkt der Durchsuchungsobjekte befand sich in Hamburg. Darüber hinaus wurden ein Objekt in Quickborn und ein Objekt in Lübeck durchsucht.

Bei den Durchsuchungen konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ferner wurden Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Die Beschuldigten wurden zwecks erster polizeilicher Maßnahmen auf die örtlichen Dienststellen verbracht. Alle vier Männer wurden im Laufe des Tages dem Amtsgericht Itzehoe vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft.

Weitere Angaben zu diesem Verfahren können aufgrund der laufenden Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht getätigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 15:19

    POL-SE: Kreis Segeberg - Häufung von Pkw-Diebstählen beschäftigt die Kriminalpolizei

    Kreis Segeberg (ots) - In der Zeit vom 15.01.2026 (Donnerstag) bis zum 18.01.2026 (Sonntag) sind in Henstedt-Ulzburg, Ellerau und Oering sechs Pkw-Toyota-Yaris entwendet worden. Die Kriminalpolizei geht von Tatzusammenhängen aus. Den Anfang der über das gesamte Wochenende anhaltenden Serie machte ein Diebstahl in Henstedt-Ulzburg. In der Straße Adlerhorst wurde im ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:03

    POL-SE: Elmshorn - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus

    Elmshorn (ots) - Am 19.01.2026 (Montag) ist es gegen 16.20 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Wasserstraße gekommen. Ein Täter flüchtete nach Ansprache eines Nachbarn. Zur Einsatzzeit machte sich ein unbekannter Täter an der Terrassentür eines Reihenhauses zu schaffen. Die Tür wurde hierbei beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Durch die ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:45

    POL-SE: Pinneberg: Manipulierter E-Scooter festgestellt

    Pinneberg (ots) - Am Donnerstag (15.01.2026) stellten Polizeikräfte in Pinneberg Verstöße im Zusammenhang mit der Nutzung eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) fest. Auf dem Hindenburgdamm wurde die Polizei gegen 14:00 Uhr auf einen E-Scooter aufmerksam, der entgegen der Vorschriften mit zwei Personen besetzt war und zudem über keine Versicherungsplakette verfügte. Die Einsatzkräfte unterzogen das Fahrzeug und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren