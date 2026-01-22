Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Horst

Elmshorn

BAB 23 - Pkw nötigt mit Lichthupe und Blaulicht auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

BAB 23 (ots)

Am Montag (19.01.2026) ist es auf der Autobahn 23 in Richtung Heide in Höhe Host/Elmshorn zu gefährlichen Fahrmanövern gekommen. Ein Pkw-Fahrer soll dabei einen anderen Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren, Betätigen der Lichthupe sowie anschließendes Ausbremsen genötigt haben. Zudem besteht der Verdacht der Amtsanmaßung, da widerrechtlich ein Blaulicht eingesetzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 37-jähriger Mann gegen 17:15 Uhr aus Glückstadt mit seinem Pkw die BAB 23 in Richtung Heide. Während eines Überholvorgangs näherte sich von hinten auf der linken Fahrspur ein schwarzer BMW der 7er-Reihe. Der Fahrer des BMW fuhr dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe. Nachdem beide Fahrzeuge wieder auf die rechte Fahrspur wechselten, bremste der BMW-Fahrer den Vorausfahrenden aus und versuchte anschließend, diesen mittels eingeschaltetem Blaulicht zum Anhalten zu bewegen.

Der 37-Jährige ging auf das Fahrverhalten nicht ein, setzte seine Fahrt fort und informierte umgehend über den Notruf die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Brunsbüttel den gesuchten BMW im Stadtgebiet Brunsbüttel anhalten und kontrollieren. Am Steuer befand sich ein 33-jähriger türkischer Staatsangehöriger.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde das Fahrzeug durchsucht. Dabei stellten die Einsatzkräfte im Handschuhfach ein Blaulicht (Rundumleuchte) sowie eine dazugehörige Fernbedienung fest und beschlagnahmten diese.

Der 33-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen mutmaßlicher Nötigung und Amtsanmaßung verantworten müssen. Die Ermittlungen führt das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn.

Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zum Fahrverhalten des schwarzen BMW 7er mit "MED"-Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04121 / 4092-0 bei der Polizei zu melden.

Hinweis: in einer früheren Meldung fehlte die Tatzeit und die Mitteilung wird hiermit aktualisiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell