Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Elmshorn (ots)

Am 22.01.2026 (Donnerstag) ist es in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 11:20 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus der Schillerstraße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden hierbei Bargeld und Gold entwendet.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster des Hauses Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei gefundenes Bargeld und Gold nahmen der oder die Täter an sich und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum und in Tatortnähe gemacht hat, kann diese unter der Rufnummer 04191-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitteilen.

