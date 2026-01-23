PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Elmshorn (ots)

Am 22.01.2026 (Donnerstag) ist es in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 11:20 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus der Schillerstraße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden hierbei Bargeld und Gold entwendet.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster des Hauses Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei gefundenes Bargeld und Gold nahmen der oder die Täter an sich und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum und in Tatortnähe gemacht hat, kann diese unter der Rufnummer 04191-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 15:34

    POL-SE: Pinneberg - Polizei durchsucht mehrere Betriebe in der Innenstadt

    Pinneberg (ots) - Am Mittwoch hat die Polizei Pinneberg in Zusammenarbeit mit anderen Behörden mehrere Räumlichkeiten von Gewerbebetrieben in der Pinneberger Innenstadt durchsucht und dabei Betäubungsmittel, Arzneimittel, illegale Glücksspielgeräte und andere Beweismittel beschlagnahmt. Anlässlich eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 34-jährigen Syrer wegen ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:57

    POL-SE: Tornesch - Verstorbene Person bei Brand eines Einfamilienhauses entdeckt

    Tornesch (ots) - Seit den heutigen Morgenstunden (Donnerstag, 22.01.2026) ab 09:40 Uhr sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Vollbrand eines Einfamilienhauses im Gärtnerweg im Einsatz. Das Wohngebäude konnte aufgrund des ausgedehnten Feuers erst zeitverzögert durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr betreten werden. Mittlerweile ist klar, dass im ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:18

    POL-SE: Quickborn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl

    Quickborn (ots) - Am 21.01.2026 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 16:20 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Öhlmöhlenweg gekommen. Ob die unbekannten Täter hierbei Stehlgut erlangten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Der oder die Täter haben sich im Tatzeitraum gewaltsam über ein Fenster Zutritt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren