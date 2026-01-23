Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Mann verstirbt nach Gebäudebrand - Brandursache bisher unklar

Tornesch (ots)

Am Donnerstag (22.01.2026) ist es im Gärtnerweg zu einem verheerenden Gebäudebrand gekommen, bei dem eine männliche Person verstarb und das Wohnhaus zerstört wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Pinneberg kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Feuer im Obergeschoss des Einfamilienhauses. Die Einsatzkräfte wurden um 09:40 Uhr über den Brand informiert.

Das massive Feuer zerstörte das Obergeschoss sowie das Dach vollständig. Die Kräfte der Feuerwehr fanden im Rahmen der Nachlöscharbeiten im Haus eine männliche Person tot auf. Es dürfte sich bei der verstorbenen Person mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 55-jährigen Hausbewohner handeln. Eine zweite Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht vor Ort und blieb unverletzt.

Der Sachschaden dürfte sich nach vorläufigen Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag belaufen. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Die Brandstelle wurde für weitere Untersuchungen vorerst beschlagnahmt. Die Absperrungen im Gärtner- und Lindenweg konnten um 14:36 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen.

