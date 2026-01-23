PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Mann verstirbt nach Gebäudebrand - Brandursache bisher unklar

Tornesch (ots)

Am Donnerstag (22.01.2026) ist es im Gärtnerweg zu einem verheerenden Gebäudebrand gekommen, bei dem eine männliche Person verstarb und das Wohnhaus zerstört wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Pinneberg kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Feuer im Obergeschoss des Einfamilienhauses. Die Einsatzkräfte wurden um 09:40 Uhr über den Brand informiert.

Das massive Feuer zerstörte das Obergeschoss sowie das Dach vollständig. Die Kräfte der Feuerwehr fanden im Rahmen der Nachlöscharbeiten im Haus eine männliche Person tot auf. Es dürfte sich bei der verstorbenen Person mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 55-jährigen Hausbewohner handeln. Eine zweite Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht vor Ort und blieb unverletzt.

Der Sachschaden dürfte sich nach vorläufigen Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag belaufen. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Die Brandstelle wurde für weitere Untersuchungen vorerst beschlagnahmt. Die Absperrungen im Gärtner- und Lindenweg konnten um 14:36 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 10:53

    POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Elmshorn (ots) - Am 22.01.2026 (Donnerstag) ist es in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 11:20 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus der Schillerstraße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden hierbei Bargeld und Gold entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster des Hauses Zutritt und durchsuchten die ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:34

    POL-SE: Pinneberg - Polizei durchsucht mehrere Betriebe in der Innenstadt

    Pinneberg (ots) - Am Mittwoch hat die Polizei Pinneberg in Zusammenarbeit mit anderen Behörden mehrere Räumlichkeiten von Gewerbebetrieben in der Pinneberger Innenstadt durchsucht und dabei Betäubungsmittel, Arzneimittel, illegale Glücksspielgeräte und andere Beweismittel beschlagnahmt. Anlässlich eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 34-jährigen Syrer wegen ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:57

    POL-SE: Tornesch - Verstorbene Person bei Brand eines Einfamilienhauses entdeckt

    Tornesch (ots) - Seit den heutigen Morgenstunden (Donnerstag, 22.01.2026) ab 09:40 Uhr sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Vollbrand eines Einfamilienhauses im Gärtnerweg im Einsatz. Das Wohngebäude konnte aufgrund des ausgedehnten Feuers erst zeitverzögert durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr betreten werden. Mittlerweile ist klar, dass im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren