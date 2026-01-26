PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei bietet Wiegeaktion für Campingfahrzeuge zur Vorbereitung einer sicheren Urlaubsreise an

Elmshorn (ots)

Am Sonntag (22. März 2026) bieten die Kolleginnen und Kollegen vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn erneut eine Wiegeaktion für Wohnanhänger und Wohnmobile an.

Die jährlich organisierte Veranstaltung findet auf dem Polizeigelände in der Wittenberger Straße 12 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Mit der beginnenden Reisesaison im Frühjahr weist die Polizei auf die Bedeutung einer sicheren und verantwortungsbewussten Beladung von Campingfahrzeugen hin. Jedes Jahr begeben sich zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber mit ihren Fahrzeugen auf Reisen, ohne sich ausreichend über die zulässige Gesamtmasse und die sichere Befestigung ihrer Ladung Gedanken zu machen. Dies kann nicht nur zu einem erhöhten Unfallrisiko führen, sondern auch die Straßenverkehrssicherheit gefährden.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg appelliert daher an alle Camper, sich vor Beginn ihrer Reise ausführlich mit der Beladung und Ladungssicherung ihres Fahrzeugs auseinanderzusetzen. Eine sichere Fahrt beginnt mit der richtigen Vorbereitung.

Bei der kostenfreien Wiegeaktion stehen die Beamtinnen und Beamten auch für Fragen zur Verfügung und informieren die Interessierten zu allen relevanten Themen rund um das Gewicht sowie die sichere Beladung von Campingfahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

