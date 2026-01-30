Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw auf Fußgängerüberweg gerutscht: eine Leichtverletzte

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Der Wagen einer Steinhagenerin kam am Donnerstag, 29.01.2026, auf der Joseph-Massolle-Straße ins Rutschen und kollidierte mit einer Fußgängerin. Die Bielefelderin wurde leicht verletzt.

Die 24-jährige Fahrerin hatte ihren VW Polo in einer Parkbucht der Joseph-Massolle-Straße abgestellt. Gegen 17:10 Uhr fuhr sie auf die Fahrbahn in Richtung Nowgorodstraße.

Kurz nach dem Anfahren, bemerkte sie bereits die 42-jährige Bielefelderin auf dem Fußgängerüberweg. Sie bremstes den Wagen ab, woraufhin der VW Polo trotz geringer Geschwindigkeit ins Rutschen geriet. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern.

Rettungskräfte kümmerten sich um die 42-Jährige und brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell