POL-BI: Pullover und Jacke geraubt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Duo raubte am Samstag, 31.01.2026, einen 25-jährigen Mann in der August-Bebel-Straße aufgrund eines politischen Motivs aus. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht die Räuber mit Täterbeschreibungen.

Gegen 16:15 Uhr ging ein 25-jähriger Mann aus Bielefeld auf dem Gehweg der August-Bebel-Straße in Richtung Detmolder Straße. In Höhe der Hermannstraße, in unmittelbarer Nähe zu einem Supermarkt, wurde er unvermittelt von zwei Männern zu Boden geschubst. Sie raubten seinen Pullover, seine Jacke und Kopfhörer. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Kesselbrink.

Beide Männer sollen etwa 25 Jahre alt und 185 cm groß gewesen sein. Ihr Erscheinungsbild wurde als mitteleuropäisch beschrieben.

Ein Räuber soll ein pickeliges Gesicht haben. Er trug eine schwarze Jacke mit einem kleinen Logo, eine Jeans und weiße Schuhe.

Der zweite Täter soll einen Drei-Tage-Bart haben. Er soll eine Jacke getragen haben, die in der oberen Hälfte orange und in der unteren Hälfte braun war sowie eine Jeans.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat und zu den beschriebenen Räubern beim Staatsschutz der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0.

