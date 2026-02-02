Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber-Trio schlägt und tritt auf Opfer-Trio ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 01.02.2026, raubten drei Täter eine dreier Gruppe in der Sackgasse der Schmiedestraße aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 27-jähriger Gütersloher befand sich gegen 03:15 Uhr mit einem 25-Jährigen aus Steinhagen und einem 25-jährigen Mainzer zu Fuß auf dem Weg über die Fußgängerbrücke vom Boulevard in Richtung Schmiedestraße. Am Ende der Brücke trafen die drei Freunde auf ein Männer-Trio, die nach Zigaretten fragten. Unvermittelt griff das Trio sie an und verlangte unter Schlägen und Tritten Geld. Der Mainzer händigte den Tätern sein Geld aus, während die Räuber das schwarze iPhone des Steinhageners entwendeten. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Am Kamphof und Meller Straße.

Der Steinhagener erlitt schwere, seine Begleiter leichte Verletzungen.

Einer der drei männlichen Täter soll sehr groß - circa 2 Meter- gewesen sein und zwei Räuber trugen einen Bart. Alle drei waren dunkel bekleidet und sollen Pufferjacken getragen haben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell