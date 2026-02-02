PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Autos aufgebrochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Heepen - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Autoaufbruch in der Straße Am Waldhof und in der Amtmann-Bullrich-Straße.

Am Samstag, 31.01.2026, zwischen 18:30 Uhr und 18:55 Uhr sollen Unbekannte einen Fahrzeugschein aus einem Opel Grandland gestohlen haben. Das Auto war auf einem Supermarktparkplatz an der Amtmann-Bullrich-Straße, in Höhe Am Homersen, geparkt.

Zwischen 17:25 Uhr am Samstag, 31.01.2026, und 02:45 Uhr am Sonntag, 01.02.2026, schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe an einem Dacia Sandero ein. Das Fahrzeug stand in einer Tiefgarage an der Straße Am Waldhof. Das Fahrzeug wurde durchsucht. Entwendet wurde offenbar nichts.

Zeugen melden sich bitte zu den Autoaufbrüchen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

