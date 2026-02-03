Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldketten-Trick: Diebstahl bei Umarmung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte - Am Sonntag, 01.02.2026, umarmte eine Täterin eine Bielefelderin und stahl ihre Goldkette. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Frau stieg gegen 15:45 Uhr an der Thielenstraße aus einer schwarzen Limousine, in der sich noch ein Fahrer und ein Beifahrer befanden, und sprach eine 70-jährige Fußgängerin an. Unvermittelt umarmte die Unbekannte die Bielefelderin sehr innig und entwendete dabei, von dem Opfer unbemerkt, dessen Halskette. Parallel dazu drückte der PKW-Beifahrer der Bielefelderin einen Geldschein und eine Kette in die Hand. Anschließend stieg die Diebin in den PKW und dieser fuhr in unbekannte Richtung davon. Nachdem die Bielefelderin den Diebstahl bemerkt hatte, erstattete sie bei der Polizei eine Strafanzeige.

Das Opfer beschrieb die westasiatisch aussehenden PKW-Insassen bekleidet mit schwarzen Jacken und schwarzen Jeanshosen. Die Täterin war ungefähr 30 bis 35 Jahre alt, 150 bis 155 cm groß und hatte schwarzes schulterlanges Haar. Fahrer und Beifahrer sollen 40 bis 45 Jahre alt sein und hatten kurze schwarze Haare. Der Beifahrer war von kräftiger Statur und trug einen Dreitagebart.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell