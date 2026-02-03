PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldketten-Trick: Diebstahl bei Umarmung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte - Am Sonntag, 01.02.2026, umarmte eine Täterin eine Bielefelderin und stahl ihre Goldkette. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Frau stieg gegen 15:45 Uhr an der Thielenstraße aus einer schwarzen Limousine, in der sich noch ein Fahrer und ein Beifahrer befanden, und sprach eine 70-jährige Fußgängerin an. Unvermittelt umarmte die Unbekannte die Bielefelderin sehr innig und entwendete dabei, von dem Opfer unbemerkt, dessen Halskette. Parallel dazu drückte der PKW-Beifahrer der Bielefelderin einen Geldschein und eine Kette in die Hand. Anschließend stieg die Diebin in den PKW und dieser fuhr in unbekannte Richtung davon. Nachdem die Bielefelderin den Diebstahl bemerkt hatte, erstattete sie bei der Polizei eine Strafanzeige.

Das Opfer beschrieb die westasiatisch aussehenden PKW-Insassen bekleidet mit schwarzen Jacken und schwarzen Jeanshosen. Die Täterin war ungefähr 30 bis 35 Jahre alt, 150 bis 155 cm groß und hatte schwarzes schulterlanges Haar. Fahrer und Beifahrer sollen 40 bis 45 Jahre alt sein und hatten kurze schwarze Haare. Der Beifahrer war von kräftiger Statur und trug einen Dreitagebart.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:25

    POL-BI: SUV gestohlen - Zeugen gesucht

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Nacht zu Freitag, 30.01.2026, haben Unbekannte einen weißen Ford Edge in der Straße Am Großen Holz gestohlen. Eine 37-jährige Bielefelderin hatte ihren SUV vor einem Mehrfamilienhaus in Nähe des Fußwegs, der Verlängerung der Finkenstraße, abgestellt. Als das Auto am Folgetag nicht mehr an dem Abstellort stand, konnte ein Nachbar den Tatzeitraum zischen Donnerstag, ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:49

    POL-BI: Zwei Autos aufgebrochen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte / Heepen - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Autoaufbruch in der Straße Am Waldhof und in der Amtmann-Bullrich-Straße. Am Samstag, 31.01.2026, zwischen 18:30 Uhr und 18:55 Uhr sollen Unbekannte einen Fahrzeugschein aus einem Opel Grandland gestohlen haben. Das Auto war auf einem Supermarktparkplatz an der Amtmann-Bullrich-Straße, in Höhe Am Homersen, geparkt. Zwischen 17:25 Uhr am Samstag, 31.01.2026, und 02:45 Uhr am Sonntag, ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:15

    POL-BI: Räuber-Trio schlägt und tritt auf Opfer-Trio ein

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 01.02.2026, raubten drei Täter eine dreier Gruppe in der Sackgasse der Schmiedestraße aus. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 27-jähriger Gütersloher befand sich gegen 03:15 Uhr mit einem 25-Jährigen aus Steinhagen und einem 25-jährigen Mainzer zu Fuß auf dem Weg über die Fußgängerbrücke vom Boulevard in Richtung Schmiedestraße. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren