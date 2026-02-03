PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin beim Rangieren leicht verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 02.02.2026, kollidierte ein Lieferant mit seinem Transporter mit einer Fußgängerin auf dem Jahnplatz. Die Bielefelderin zog sich leichte Verletzungen zu.

Der 30-jährige Fahrer hatte ein Restaurant am Jahnplatz beliefert und dafür die Fußgängerzone befahren. Als er wieder anfuhr, um nach links abzubiegen, übersah er die von links kommende 65-jährige Bielefelderin. Sie kam aus einer Optikerfiliale, als sie der Fiat Ducato anfuhr. Die Bielefelderin trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon.

Rettungskräfte brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

