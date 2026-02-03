POL-BI: Fußgängerin beim Rangieren leicht verletzt
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 02.02.2026, kollidierte ein Lieferant mit seinem Transporter mit einer Fußgängerin auf dem Jahnplatz. Die Bielefelderin zog sich leichte Verletzungen zu.
Der 30-jährige Fahrer hatte ein Restaurant am Jahnplatz beliefert und dafür die Fußgängerzone befahren. Als er wieder anfuhr, um nach links abzubiegen, übersah er die von links kommende 65-jährige Bielefelderin. Sie kam aus einer Optikerfiliale, als sie der Fiat Ducato anfuhr. Die Bielefelderin trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon.
Rettungskräfte brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.
