POL-WAF: Beckum. Autofahrer stand unter Drogeneinfluss
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 12.2.2026, 21.30 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Alleestraße in Beckum an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Dieser Verdacht bestätigte sich, nachdem der 22-Jährige einen Drogenvortest durchgeführt hatte. Die Einsatzkräfte ließen dem Beckumer eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die Weitefahrt.
