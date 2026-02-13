PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Auseinandersetzung im Festzelt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13.2.2026 kam es gegen 1.20 Uhr im Sünninghausener Festzelt auf der Dorfstraße zu einer Auseinandersetzung. Nach Angaben einer 34-jährigen Oelderin und einer 36-jährigen Beckumerin seien sie von einer Unbekannten geschlagen worden. Ein 38-jähriger Oelder, der angab schlichtend eingegriffen zu haben, habe ebenfalls einen Schlag abbekommen. Bei der Auseinandersetzungen seien alle drei leicht verletzt worden. Die unbekannte Tatverdächtige sei 18 bis 25 Jahre alt, schlank, circa 1,70 Meter groß und habe helle Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu der unbekannten Frau machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
