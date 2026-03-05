Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Politisch motivierte Sachbeschädigungen an Bürogebäuden in Kassel-Waldau und -Bad Wilhelmshöhe: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau und -Bad Wilhelmshöhe:

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag haben bislang unbekannte Täter zwei Bürogebäude in den Kasseler Stadtteilen Waldau und Bad Wilhelmshöhe, welche auch von der Karriereberatung der Bundeswehr genutzt werden, mit Farbe sowie Schriftzügen beschmiert und eine Eingangstür beschädigt. Der so entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro betragen. Wegen des erkennbar politischen Motivs hat der Staatsschutz der Kasseler Polizei die Ermittlungen übernommen.

Zunächst war die Polizei heute Morgen in die Falderbaumstraße in Waldau gerufen worden, nachdem dort gegen 5:45 Uhr die Beschädigungen festgestellt worden waren. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten berichten, hatten die Täter offenbar im Laufe der Nacht die Glasfüllung der Eingangstür mehrfach mit einem Stein beschädigt und Beutel mit roter Farbe gegen die Fassade des Eingangsbereichs geworfen, bevor sie unerkannt flüchteten. Gegen 6:30 Uhr wurde dann die Sachbeschädigung in der Druseltalstraße in Bad Wilhelmshöhe festgestellt. Hier hatten die Unbekannten mit roter und schwarzer Farbe mehrere Meter große Schriftzüge, welche die Wehrpflicht thematisieren, auf die Gebäudefassade und eine Fensterfront gesprayt.

Wer in der Nacht zum heutigen Donnerstag an den beiden Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder den Ermittlern des Staatsschutzes anderweitig Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

