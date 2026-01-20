LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Einfamilienhaus in Brand"

Meiningen (ots) - Montagmorgen (19.01.2026) fuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem VW von Meiningen-Dreißigacker in Richtung Herpf. In einer Rechtskurve verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Sie stieß mit ihrem VW frontal in den Opel eines 59-jährigen Mannes. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt, der Mann kam hingegen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der ...

