LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Einfamilienhaus in Brand"
Zella-Mehlis (ots)
Die Brandortuntersuchung der Ermittler der Suhler Kriminalpolizei ergab, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Die Flammen hatten sich am späten Donnerstagabend vom Balkon auf den kompletten Dachstuhl des Einfamilienhauses in der Jägerstraße in Zella-Mehlis ausgebreitet. Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.
