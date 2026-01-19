PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Frontalzusammenstoß

Meiningen (ots)

Montagmorgen (19.01.2026) fuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem VW von Meiningen-Dreißigacker in Richtung Herpf. In einer Rechtskurve verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Sie stieß mit ihrem VW frontal in den Opel eines 59-jährigen Mannes. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt, der Mann kam hingegen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Straße war die Strecke 3,5 Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

